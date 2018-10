Cita con lo imposible 

El CN Terrassa afronta esta noche (21 horas) un reto gigantesco. Juega el partido de vuelta de la tercera fase de la Champions League de waterpolo en su piscina contra el AN Brescia, uno de los equipos más potentes del concierto europeo. En la ida, los egarenses perdieron por cuatro goles de diferencia, un listón más que exigente para seguir adelante en la máxima competición continental de clubs. El conjunto de Dìdac Cobacho confía en el empuje de su afición, que llenará la piscina del Àrea Olímpica, para poner en aprietos a los italianos o, al menos, conseguir una victoria que prestigie su magnífica trayectoria en la Champions. Esta será la primera oportunidad en que las instalaciones del club egarense acojan un partido de la Champions, un hecho histórico que viene a dimensionar aún más la trascendencia del partido.

La superlativa dificultad del objetivo no ha acobardado a los componentes del CN Terrassa,, que apelan a la igualdad que se observó en gran parte del partido de ida para fundamentar sus esperanzas. "Somos conscientes de que es muy difícil sorprender a un rival del nivel del Brescia", admite el técnico terrassense, Dídac Cobacho. "Hay que tener presente que ya sería un verdadero éxito ganar el partido. Remontar cuatro goles sería absolutamente épico." El entrenador terrassense añade que después del primer partido, los italianos tienen un conocimiento más cercano del potencial del CN Terrassa. "Además, están un poco más rodados después del partido del sábado."

Los egarenses disponen de todos sus efectivos para la disputa de este partido. Y en la plantilla existe confianza en mantener la buena línea de juego mostrada en el primer partido, donde sólo el 3 a 0 del tercer cuarto marcó las diferencias finales. "No estuvimos tan lejos", destaca Cobacho. "Hasta el descanso les estábamos tratando de tú a tú. El tercer cuarto nos penalizó mucho. Es un equipo que no perdona tus errores, te pasan factura enseguida." En esa dirección, el técnico egarense destaca que en este segundo partido "habrá que ser muy cuidadosos en defensa y efectivos ante la portería contraria".

El entrenador del CN Terrassa destaca también, al margen de la calidad individual de la plantilla dirigida por Sandro Bovo, la capacidad defensiva del equipo. "Indiscutiblemente tienen mucho talento en ataque. Pero no hay que olvidar que nos dejaron en cuatro goles, un dato que habla a las claras de su intensidad defensiva." Dentro del gran nivel de los trece jugadores que conforman la plantilla del Brescia, Cobacho destaca la aportación de Nicholas Presciutti. "Quizás no es el más conocido, pero me pareció un jugadorazo."

El Brescia, prudente

En las filas del conjunto italiano, el mensaje es de máximo respeto hacia el CN Terrassa. Su vestuario recela del ambiente que se encontrarán esta noche y señala que es imprescindible no especular con la diferencia de cuatro goles. "Debemos salir muy concentrados, sin pensar en esos cuatro goles que llevamos", señala Pietro Figlioli, máximo anotador con tres goles en el partido de ida. "Deberemos jugar con mucha intensidad, con el objetivo de ganar el partido. Nos vamos a encontrar con un ambiente difícil ya que el CN Terrassa tiene una gran afición. Lo van a dar todo para ganar."

Figlioli no le teme al ambiente. "Siempre es bueno jugar en una piscina llena, con mucho ambiente. Motiva a todos los jugadores". El conjunto italiano se ha propuesto dar un paso adelante este año en la Champions, tras su séptima plaza del año pasado.