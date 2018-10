"El deporte de élite no está ayudando. Todo es negocio y dinero"

Es maestro de educación primaria, entrenador de hockey en la máxima categoría y padre de dos hijos. Y también es el autor del reciente libro titulado "Eduquem amb l'esport" en el que ha querido orientar y ayudar a todas las personas relacionadas con el deporte infantil, de una forma original.

¿Cómo surge la idea de este libro?

Es una propuesta que me hace Publicacions Abadia de Montserrat, que buscaban a alguien que hablara de valores y deporte, porque creen que había un vacío editorial sobre este tema. Se habla mucho de este tema pero faltaba un libro que diera pautas en el entorno del deportista para que el deporte sea educativo. Tenía claro que, por un lado, está mi experiencia como profesor y como entrenador, pero quería contar con gente que entiende de esto y que nos ilustre, a mí el primero. Y busqué a diez personas que nos explicaran experiencias para gestionar ideas.

El libro cuenta con estas entrevistas con profesionales.

Yo puedo explicar muchas cosas pero el que las ha vivido en primera persona lo puede hacer mejor. Puedo hablar de cómo favorece el deporte a personas con discapacidad pero si lo hace Sarai Gascón, es espectacular. Buscaba tocar todas las ramas del deporte.

¿Qué parte se refleja en el libro de su condición de educador y qué parte de la de entrenador?

La parte de entrenador sale muy poco. Sale más la gestión de niños pequeños y la parte educativa es primordial. No es un libro para formar deportistas de élite, es un libro para que el deporte haga crecer a las personas a nivel personal. El deporte de élite, en este sentido, no está ayudando nada y todo es negocio y dinero, y dinero y negocio.

¿Todos los niños y niñas están preparados para el deporte?

Para mí es más educativo el deporte que la escuela. En el deporte se viven muchas situaciones superiores a las que se pueden vivir en la escuela. En la escuela hay un entorno muy limitado. Y por mucho que evolucione es muy estancado en muchas cosas. En cambio, el mundo del deporte es absolutamente abierto. En el deporte, a nivel emocional y de valores, se transmiten muchas más cosas.

¿Mejor deporte individual o de equipo?

Cada padre ha de saber las carencias que tiene su hijo. No vale decir que si mi hijo es muy cerrado, lo apunto a un deporte individual, porque tal vez hay que apuntarlo a un deporte colectivo porque así aprenderá muchas cosas de trabajar en equipo. Y el deporte individual tiene valores como el esfuerzo, el sacrificio, la autogestión?Sería injusto decir que el deporte individual no suma y en el libro intentamos dejar clarísimo que no es así.

¿El educador o el entrenador han de tener unas cualidades básicas para realizar su labor?

Sí. Enric Sebastiani, que es uno de los que aparece en el libro, habla de los super poderes del entrenador y no se trata de saber mucha táctica o ganar siempre, si no que cada niño se sienta especial, valorado, y que se sienta escuchado. El objetivo no ha de ser ganar, si no que el niño se esfuerce y que aprenda. Estamos compitiendo con un gigante que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. Y si no lo sabemos gestionar, tendremos un problema con nuestros hijos.

¿Qué papel tienen los padres?

Tienen el papel más complicado y a ellos, en gran parte, va dirigido este libro. Los padres tendemos a proteger a los hijos por encima de todo y nos equivocamos. Los padres han de ser un retorno de lo que le pasa al hijo, no han de ser el protector. Los hijos han de tener su libertad y es básico que en las familias se potencien los valores.