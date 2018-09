El consum de llet crua i la tornada a l'escola, aquest dissabte als suplements del Diari

Aquest dissabte a la revista Gent DT sotmetem a debat la venda de llet crua, aprovada amb un nou decret, i els interrogants que obre el seu consum per part de la població. A més, preparem la tornada a l'escola, i Diari de Terrassa publica una guia de comerços on omplir la motxilla i de centres on els nostres fills poden cursar activitats extraescolars.