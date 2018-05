Nueva edición de los premios a la creatividad literaria de los docentes

La ganadora Rosa C. Sayeras, junto a la directora Antonia Rodríguez.

El relato titulado "New Balance", de Rosa Cristina Sayeras Haag, profesora del Institut (INS) Les Aimerigues de Terrassa, ha ganado el primer premio del concurso literario "Tal com sents" del Institut (INS) Investigador Blanxart, mientras que "Velles amigues", de Romana Ribé Llenas, de la Escola Joan Rebull de Reus, ha logrado el segundo.

Los dos relatos premiados, que Diari de Terrassa publica a continuación de esta información, tienen en común su carácter intimista y poético. En "New Balance", la autora Rosa Cristina Sayeras toma como excusa el hallazgo de unas zapatillas de su padre, ya ausente, para ponérselas y emprender un viaje que la llevará por paisajes naturales. En "Velles amigues", Romana Ribé habla de la vejez a través de un grupo de cuatro amigas. La historia es un tanto triste pero Romana sabe sacarle la punta de humor e ironía.

Presentación de un libro

Los galardones se entregaron en un acto celebrado en el instituto con la presencia de la directora, Antonia Rodríguez, y con representantes de la organización y del jurado. Durante el mismo se presentó también el libro "Dilema i altres relats", que reúne los cuentos premiados y seleccionados de la edición del año pasado e ilustrados por los alumnos del bachillerato artístico. Marta Ruiz, coordinadora general y directora artística del programa literario, fue la encargada de proclamar de modo solemne los ganadores de este año, los cuales mostraron su satisfacción y agradecimiento. El acto fue amenizado por el Quartet de Clarinets 2018 del Conservatori Municipal de Terrassa.

El concurso "Tal com sents" se convoca desde hace seis años y tiene como objetivo premiar el talento literario de los docentes. En la edición de este año se han presentado 47 relatos, de los que se seleccionaron 17 para pasar a la final y optar a los premios. Al certamen de este año se han presentado profesores y maestros de varios municipios de Catalunya.

LOS DATOS

Concurso : "Tal Com Sents"

Ediciones: 6

Número de relatos: 47

Convoca: INS Blanxart