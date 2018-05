El tercer intento de ascenso

El Terrassa FC disputará su tercera promoción en las cinco últimas temporadas. El club egarense firma una larga estancia en Tercera División, que se inició en esta última etapa en la temporada 2010-11, y su aspiración no es otra que dar el salto a Segunda División "B" de una vez por todas. Para jugar su primer "play off" tuvo que esperar hasta la campaña 2013-14, al finalizar cuarto en la Liga tras una dramática última jornada con victoria agónica en Cerdanyola que le proporcionó la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Su rival en la primera eliminatoria fue el Linares, un equipo que partía entre los favoritos. El conjunto dirigido por Miki Carrillo realizó una formidable eliminatoria, pero resultó eliminado. Después de un 0 a 1 en Terrassa en el partido de ida, en la vuelta el magnífico fútbol del Terrassa no obtuvo recompensa y el empate a cero castigó sus intereses. El segundo "play off" se hizo esperar hasta la temporada pasada, la 2016-17. El conjunto dirigido por Agustín Vacas finalizó la Liga tercero después de un espectacular tramo final. Y en la primera eliminatoria se encontró con el Ontinyent. El 1 a 1 de la ida en terreno valenciano pareció abrir las puertas de la segunda ronda al Terrassa, pero una derrota por 0 a 1 en el Camp Olímpic castigó las ambiciones egarenses. Cabe destacar que los dos rivales del Terrassa en esas promociones de ascenso llegaron hasta la tercera y última eliminatoria. Mientras que el Linares se quedó sin el ascenso al verse superado por el Socuéllamos, el Ontinyent sí subió de categoría y esta temporada ha disfrutado de la Segunda División "B" cuajando una campaña sobresaliente.