La oferta para los 22 casales de verano superan las 1.800 plazas

El Ayuntamiento de Terrassa y las diferentes entidades de ocio de la ciudad aportarán para este verano más de 1.800 plazas para niños y niñas y jóvenes, en un total de 22 casales de verano, distribuidos por los diferentes barrios de la ciudad. Los asistentes han de tener un mínimo de tres años (con el curso de P-3 finalizado) mientras que la edad máxima dependerá del casal, aunque oscilará entre los 12 y los 17 años.

El inicio de las inscripciones será el próximo sábado, día 5 de mayo, y los casales comenzarán el 25 de junio, si bien su fecha de finalización variará. Algunos durarán tres semanas, hasta el 13 de julio, otros cuatro, hasta el 20 de julio, mientras que los más largos, que serán de cinco semanas de duración, se prolongarán hasta el 27 de julio.

Como suele suceder cada año, el consistorio egarense y las entidades han acordado un punto de interés o un eje temático que centra toda la actividad, que compartirán los 22 casales. En esta oportunidad, el tema compartido será el de "Sense fronteres", y cada centro, a su manera, hará sus aportaciones sobre esta cuestión.

Además, en este sentido, cada casal confeccionará su propio núcleo de animación, a partir de una ambientación concreta y una hoja de ruta, que conducirá a los niños y niñas y a los jóvenes a seguir una historia durante los días que dure su estancia en el casal.

Es preciso destacar que las entidades de ocio y el Ayuntamiento de Terrassa, como es habitual, mantendrán su apuesta por unos casales a los que puedan acceder todos los niños y niñas y jóvenes egarenses. Por este motivo, en esta oportunidad se ofrecen dos casales específicos destinados a personas con diversidad funcional, uno situado en el distrito 1, y el otro en el distrito 5.

De cinco semanas

Los dos se han ideado para que sean de cinco semanas de duración, y la edad de admisión será hasta los 21 años, siempre que los jóvenes estén escolarizados. Además, el resto de casales contarán con el apoyo de 30 monitores de refuerzo, todos debidamente formados para atender a niños y niñas y jóvenes con necesidad de cuidados especiales. Todo para que todos los centros de la ciudad puedan acoger también a los usuarios con capacidades diversas.

Como se ha mencionado anteriormente, el período de inscripciones se abre el próximo sábado, día 5 de mayo, pero pueden existir algunas excepciones, dependiendo de la entidad organizadora. Además, cada esplai o grupo escolta, puede establecer unos horarios y condiciones diferentes a la hora de formalizar las inscripciones.

Por esto, desde el Ayuntamiento de Terrassa se aconseja que, las familias interesadas, contacten directamente con la entidad organizadora del casal por el cual hayan optado. El precio de inscripción se ha ajustado lo máximo, ya que las actividades las organizan entidades sin ánimo de lucro y están subvenconadas por el consistorio que, además de ser parte importante en la aportación económica para la organización de los casales, también se encarga de otorgar becas para las familias en riesgo de exclusión social, o para las que soportan dificultades económicas. Para los segundos hermanos, existe un descuento del 4 por ciento en las cuotas.

Más información

En la página web del servicio de juventud, www.casabaumann,cat, se puede acceder a toda la información, por lo que respecta al listado completo de los 22 casales, y todo lo relacionado, como es el calendario, las edades, la ubicación o la entidad organizadora.

Además, se pueden consultar otros detalles como es el caso de si el casal en cuestión incluye servicio de comedor o no es el caso, cuotas a pagar, fechas y los horarios para poder formalizar la inscripción. Como sucedía el año pasado, toda esta información también se puede captar a través del código CR.

El código CR, que se puede leer en un dispositivo móvil mediante un lector específico, que permite el acceso a una aplicación en internet, se ha insertado en el cartel que se ha diseñado para difundir los casales de verano, y que ha confeccionado el mismo Ayuntamiento de Terrassa. También se ha repartido por las escuelas y los diferentes equipamientos municipales de toda la ciudad.

Las sedes de los casales que tendrán tres semanas de duración son Escola Bisbat d'Egara, GC Ca n'Anglada y Escola El Vallès mientras que los que serán de cuatro semanas son Escola La Roda, AEG torrent de les Bruixes, Espai Bit, CE Can Parellada, Escola President Salvans, INS Can Jofresa, CanPa jove, Escola Font de l'Alba, Escola Abat Marcet, La Fàbrica de Can Tusell y Escola Sant Llorenç.

Finalmente, los casales que tendrán una duración de cinco semanas son Escola Ramón y Cajal, Escola Agustí Bartra, Poliesportiu Ca n'Anglada, Escola Roser Capdevila, AE Can Palet, CE Ca n'Aurell, INS Terrassa y Escola Fátima.