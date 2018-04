Sant Jordi, o com menjar-se la diada a bocins

Hi ha un Sant Jordi literari, el que omple de parades de llibres les rambles i altres carrers de Catalunya. Un d´amorós i floral, simbolitzat en la vermellor de la rosa. I també, dins d´aquesta festa, expressió de la catalanitat, hi ha un Sant Jordi potser menor, però que no hem de passar per alt. És el Sant Jordi gastronòmic.

Dos productes el defineixen. Són el pa i el pastís de Sant Jordi. Just aquest 23 d´abril farà 30 anys que un flequer anomenat Eduard Crespo va elaborar, per encàrrec del Gremi de Flequers de Barcelona, un pa ideat per a aquesta festivitat tan nostrada. Gastronòmicament parlant està fet de tres pans de gustos diferents, de formatge, nous i sobrassada.

A banda de la barreja de sabors, a simple vista, un símbol el caracteritza. Són les quatre barres de la senyera que s´hi poden veure sobre un fons groc.

"Per elaborar-lo es pasten les tres masses amb farina, massa mare, mantega, sucre i sal ies deixen fermentar durant una hora", detalla la web Gastroteca.cat. "Després es laminen les pastes de formatge i de sobrassada, que es distribueixen alternativament sobre la pasta de nous i es fornegen".

Centenars de fleques de tot Catalunya venen aquest pa tan especial la festa del 23 d´abril (també n´hi ha que el comercialitzen la Diada de l´11 de setembre). Ja forma part de la celebració.

De postres

Un altre dolç ja típic és el pastís de Sant Jordi. Es tracta d´un pa de pessic, rectangular i amb capes de mantega intercalades. La idea és que els costats del pastís semblin les pàgines d´un llibre, aquell que potser ja haurem regalat aquell dia. Al damunt es cobreix amb sucre cremat o "glacé". Com a decoració s´hi dibuixa una rosa vermella, les quatre barres o bé s´hi escriuen les lletres "Sant Jordi".

Tant el pa com el pastís de Sant Jordi tenen un alt valor energètic, ja que els hidrats de carboni en són el component principal. Cal tenir present que el pastís de Sant Jordi inclou mantega, que menjada en excés resulta una font de greixos saturats i colesterol. Però què carai, aquesta diada bé que s´ho val la pena!