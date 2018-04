Un dia per regalar les flors de l'amor

Cada Sant Jordi, els carrers i les places catalanes s´omplen de parades on es venen milers i milers de roses que es regalen a la persona estimada. La tradició marca que la rosa s´ha de regalar a la parella, però la flor de l´amor per excel·lència també es regala a amics i familiars. Les roses donen el toc romàntic i juntament amb els llibres i els enamorats, són els elements imprescindibles en la Diada de Sant Jordi.

En la Diada d´enguany es preveu que els catalans comprarem entre 6,5 i 7 milions de roses per Sant Jordi, segons dades del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Aquesta xifra suposaria un 25% més que l´any passat, quan la diada va caure en diumenge. Aquest any la festa cau en dia laborable, un dilluns en el que es preveu una gran activitat a les ciutats, sempre que el temps acompanyi.

D´on venen les roses?

Les roses són les grans protagonistes de la Diada de Sant Jordi, fins al punt que la producció nacional no abasta la demanda concentrada en un sol dia. Com que no hi ha suficients roses, s´han d´importar des d´altres punts del món. De fet, l´origen de les flors de l´amor és estranger: la majoria de roses que es venen per Sant Jordi s´importen de Colòmbia, Equador i Holanda. Des d´aquests països arriba el model de rosa que més s´està venent en les últimes diades de Sant Jordi. Es tracta de la Rosa Freedom, que és incompatible amb els cultius locals. Alguns dels punts de cultiu de roses autòctones més destacats es troben al Maresme, on s´ha intentat cultivar aquest tipus de rosa sense èxit. La Rosa Freedom procedeix d´aquests països llatinoamericans i és el prototip ideal segons els experts, perquè té una vida més llarga fora del roser que altres models de roses. A més té una tija més llarga, una corol·la més gran i uns pètals vermell fosc més intensos. Es calcula que un 60% de les roses venudes aquest any seran del tipus Freedom. Un altre model de rosa que es presenta com novetat aquesta diada és la Red Naomi, que té origen holandès.

Llegenda i tradició

Diu la llegenda que el cavaller Sant Jordi va salvar la princesa matant el drac amb la seva espasa, i de la sang d´aquest, en va sorgir un roser de roses vermelles, i cavaller va obsequiar la princesa amb una de les roses. Per això es regala una rosa i no cap altre flor per Sant Jordi, una flor que cada any veiem de més colors diferents.

Tradicionalment, la Diada de Sant Jordi ha estat considerada una data de reivindicació de la cultura catalana, que té el seu origen en els moviments polítics i culturals del catalanisme conservador entre els segles XIX i XX. Aquesta reivindicació es manté viva en els nostres dies, per això les roses van acompanyades de símbols que evoquen la catalanitat, com llaços i cintes amb la senyera. També acostumen a anar envoltades d´espigues, que simbolitzen la fecunditat. La tradició es manté i molts consideren el 23 d´abril com el "dia dels enamorats" pels catalans.