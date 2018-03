Què fer a Terrassa per Setmana Santa?

Aquesta setmana que ve és la Setmana Santa, un dels principals períodes vacacionals familiars, juntament amb el Nadal i l´estiu. Una de les preguntes que més ens fem durant aquest temps de vacances és: quines activitats podem fer en família?

Les activitats familiars acostumen a ser beneficioses per a tots els seus membres. Enrique Jubes, psicòleg del grup Juca Psicólogos, ens explica que "la dimensió de l´oci ajuda a reduir l´estrès diari, tant en els més petits com en els adults". A més, les sortides en família "reforcen els vincles dels nens amb els pares, sempre que la família estigui ben avinguda".

Alguns suggereixen anar-se´n de viatge, però si el que voleu és passar les vacances a la ciutat aquí teniu un parell de propostes per fer aquesta Setmana Santa.

Les propostes

Encara no ha acabat el Festival de Jazz de Terrassa. Si us encanta aquest tipus de música, podeu assistir a algun dels concerts gratuïts que hi haurà a la ciutat. Per exemple, avui, dissabte, a les 12 del migdia, seran a la Plaça Vella els músics Dany Doritz i Toni Solà, que tocaran swing i hard bop, amb temes de Lionel Hampton, Benny Goodman o Count Basie, entre molts d´altres. I molt a prop d´aquí, a la Plaça Major de Vacarisses, trobareu l´Esmorjazz, una bona capbussada pel jazz clàssic, el swing i els ritmes "New Orleans" del grup la Vella Dixieland.

Si sou fanàtics de la ciència i la tecnologia, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), trobareu el vostre lloc. Demà, diumenge, s´hi durà a terme un taller de robòtica per als més petits. Poden participar-hi nens d´entre 4 i 12 anys, i costa només 1 euro (tot i que l´entrada al museu es cobra a part, però els menors de 8 anys hi entren gratis). Segons Jubes, activitats com aquesta "milloren l´autoestima i la seguretat dels nens, ja que els permeten explorar noves situacions i espais".

A l´aire lliure

També hi ha infinites opcions de fer alguna escapada a l´aire lliure. Dins de la ciutat trobareu el parc de Vallparadís, un dels parcs més extensos de Catalunya i un dels centres d´activitat de la ciutat. És ideal per passejar-hi i s´hi pot visitar el Castell Cartoixa, un edifici originari del segle XII que ara és un museu obert al públic.

Un altre dels parcs més importants de la ciutat és el parc de Sant Jordi, on es troba la Masia Freixa, icona de l´arquitectura modernista, a la qual podreu fer una visita guiada tots els dies a les 12 hores. Per a les famílies més intrèpides hi ha l´opció de pujar a la Mola i passar el dia a la muntanya. Al cim, hi trobareu un monestir romànic!

Segur que coneixeu la Casa Alegre de Sagrera. És un edifici modernista que va pertànyer a una de les famílies més importants de la ciutat. Actualment és un museu que es pot visitar des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, de dilluns a divendres (excepte festius).

Però no només es pot visitar. La Casa Alegre de Sagrera també organitza tallers, exposicions i altres esdeveniments. Per exemple, hi ha tres tallers els dies 26, 27 i 28 a les 9 del matí. Són per a nens d´entre 4 i 12 anys i es parlarà sobre déus antics i mitologia. Els nens aprendran que, abans, els planetes eren considerats deïtats. El preu és de 16 euros per taller, però podeu gaudir de descomptes de família nombrosa i monoparental.

Activitats culturals

Si heu decidit marxar de viatge i us perdreu totes les activitats mencionades, heu de saber que Terrassa us estarà esperant amb altres propostes. Per exemple, al Museu Tèxtil de la ciutat, s´hi farà un taller d´Scrapbooking el dia 8 d´abril a les 11:30 del matí. Ja haurà passat la Setmana Santa i és una activitat completament gratuïta, només s´hi ha de portar una mica de tela. Oportunitats com aquesta ajuden les famílies a "desconnectar de les pantalles, que sempre són presents en el nostre dia a dia", ens comenta Jubes. Desconnectar del nostre dia a dia per connectar amb la família, d´això es tracta. El doctor en humanitats i llicenciat en ADE Victor Küppers deia en una de les seves xerrades que "hi ha una regla que es compleix sempre en les relacions humanes, que és de sentit comú però que moltes vegades se´ns oblida: si no regues una planta, es mor. Passa el mateix amb les relacions, amb els nostres fills, la nostra parella, els nostres amics... Les que no cuides, moren". No cal gastar-se massa diners en activitats. Simplement, cuidar els que estimem tant com calgui!