Sólo 1 de cada 10 catalanes está seguro de cómo se toma la temperatura

Este año, la gripe ha entrado con virulencia en nuestro país tildándose de pandemia en muchas comunidades autónomas, una enfermedad que requiere la medición de temperatura periódica. Es por este motivo por el que PIC, marca perteneciente al Grupo Artsana con 40 años de experiencia en productos para el autocuidado y la salud (tensiómetros, termómetros, aerosoles, apósitos, jeringas?), ha querido analizar el uso de los termómetros por parte de los catalanes a través de su Barómetro sobre el autocuidado de la población española.

Los datos extraídos apuntan a que la mayoría de la población catalana no está segura de cómo se toma la temperatura puesto que realiza dos, o incluso más, mediciones cuando no se considera necesaria esta repetición pues, si se hace correctamente, la temperatura corporal no varía en un corto espacio de tiempo. Frente al 12.1% de los encuestados que asegura realizar únicamente una medición, el 29.7% afirma que la repite siempre, mientras que el 20.9% lo hace la mayoría de las veces y el 37.3% lo hace alguna vez

El barómetro desvela también que en los hogares catalanes solemos tener uno o dos termómetros y que más de la mitad de los encuestados renovó su termómetro hace menos de dos años. Por tipos de termómetro, destacan los hogares que tienen un termómetro digital (83.5%), además un dato que sorprende es que todavía un 36.3% de los hogares catalanes disponen de un termómetro de mercurio. Por debajo, se encuentran los termómetros de infrarrojos, que pueden ser de oído, frente o sin contacto, con un 5.5% y los termómetros de galio (3.3%).

Consejos para una correcta medición de la temperatura:

Antes de medir la temperatura:

Evitar tomas bebidas calientes o frías

No tomar un baño o ducha

Esperar unos minutos tras el ejercicio físico

Abstenerse de fumar 15 minutos antes

Tener en cuenta que:

La temperatura corporal varía de una persona a otra

La temperatura corporal varía a lo largo del día

Cada zona del cuerpo tiene un valor de referencia

Se recomienda conocer la temperatura habitual en condiciones de buena salud para conocer su valor de referencia y medir la temperatura siempre en el mismo sitio. Suele ser indicativo de fiebre un aumento de 1ºC o más con respecto a la temperatura de referencia.