La Generalitat suspende el transporte escolar para mañana y pide evitar circular

La Generalitat ha acordado suspender para mañana todas las líneas de transporte escolar en Cataluña y ha pedido a los ciudadanos que eviten circular en transporte privado debido al temporal de nieve, que podría ser generalizada en cotas bajas.

Así lo ha anunciado el director general de Protección Civil, Joan Delort, que ha anunciado que, además de la restricción para circular camiones de más de 7,5 toneladas a partir de las 16.00 horas de hoy, para mañana han quedado suspendidas todas las rutas escolares y además muchos centros no seguirán la actividad académica ordinaria.

Delort ha pedido que mañana se evite al máximo circular en vehículo privado por las carreteras catalanas, por lo que ha recomendado que no se lleve a los hijos en coche al colegio en las rutas que han sido suspendidas ni se vaya al médico en transporte privado, salvo en caso de urgencias, ya que se facilitarán la reprogramación de visitas ordinarias a las que no se pueda acudir a pie.