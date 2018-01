Vestits de festa per causar impacte

Enigmàtica, luxosa, màgica, intensa. La nit de Cap d´Any admet una gran varietat d´estilismes, en funció del lloc on la celebrem. Pot ser més formal o de caire tirant a informal, depenent de si estem amb els amics, a casa d´un familiar, en un restaurant o en una sala de festes. Això si, els vestits llargs i festius són els que triomfen i que sempre queden bé, vagis on vagis.

Si voleu anar a la moda, heu de saber que un dels teixits que més triomfen és el vellut, que aporta elegància i sensualitat, així com els teixits fluids i translúcids com el tul o l´encaix. A ells se´ls uneixen els lluentons, brillants i resplendents, les notes de metall o la calidesa del pèl de colors. Pantalons de vellut, tops de lluentons que en ocasions deixen l´espatlla a l´aire, tops d´encaix o faldilles amb esperit de la dècada dels vuitanta, camises festives que ressalten les mànigues o que incorporen grans llaçades al coll... Tots ells són looks festius que podràs completar amb un abric modern i de plena tendència, de pèl i de color, junt amb els accessoris imprescindibles com unes botes platejades, grans arracades o bosses brillants tipus sac de setí.

Lluentors i metal·litzats

D´altra banda, un dels colors que sens dubte triomfarà més aquest Cap d´Any és el negre. Un color que torna cada Nadal, ja que és dels més elegants i estilitzats. Si voleu portar-lo a la moda durant les celebracions nadalenques, podeu escollir models de llenceria, combinar-los amb complements que tinguin un color principal, o combinar-lo amb tons brillants com els daurats i els metal·litzats, que agraden molt, ja que són festius.

Un altre color de moda per aquestes festes és el verd botella, un to que està molt de moda aquesta temporada i del qual trobareu diferents peces per elaborar el vostre estilisme. Així mateix, el blau també es pot escollir, i és ideal per bruses elegants.

Però si el que vols és portar un look que es diferenciï d´altres propostes, res com escollir un camel barrejat amb daurat, ja que és un dels tons que més sorprendran la pròxima temporada. Decantar-se per un model color plata també és una bona idea, escollint per exemple una granota o vestit d´aquest color.

Marcar la diferència

Els accessoris i complements són més que necessaris per completar l´estilisme per a la nit de Cap d´Any. Sense complements, els estilismes es poden tornar molt avorrits i insulsos. Els accessoris t´ajudaran a donar un toc diferent de qualsevol look de festa. Això sí, has d´anar amb compte amb no recarregar massa el teu outfit. Hi ha complements de festa molt variats com: fulards, bosses, collarets, arracades, polseres, complements per al pèl, cinturons... Només s´ha de triar el que vagi millor amb el teu estilisme.

Els complements i accessoris poden aconseguir que un look senzill brilli amb llum pròpia. Aquest dir, si complementes un simple vestit negre de festa amb els accessoris adequats, aconseguiràs un estil de deu. Si les peces que portes són molt cridaneres, com per exemple un vestit amb lluentors, no fa falta que afegeixis massa complements.

Però, quins són els complements de tendència per a aquesta Nit de cap d´any? En primer lloc, estan molt de moda els fulards o mocadors molt llargs i fins. Aquests models estan realitzats en vellut de colors o en teixit metal·litzat.

Un altre accessori estrella són les estoles de pell, molt elegants i chic. Pels teus looks de festa opta per un model amb cristalls o en vellut. I tampoc podem oblidar els guants de pell -amb joies o brodats, ideals per rematar qualsevol estilisme chic- i els cinturons de festa, són perfectes per marcar la teva cintura.