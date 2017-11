Gran èxit de la Cursa de les Dones-Diari de Terrassa

Diari de Terrassa, amb motiu de la celebració del seu 40è aniversari ha organitzat aquest any juntament amb la Associació Mitja Marató de Terrassa, la quarta edició de la Cursa de les Dones de Terrassa. La cursa d´enguany ha batut rècords de participació d´edicions anteriors, superant els 2.000 corredors i corredores inscrits en una jornada amb un gran esperit esportiu i també solidari. Precisament, l´edició d´aquest any tenia una component marcadament solidària en favor de la delegació local de la Fundació Lliga Catalana d´Ajuda Oncològica (Oncolliga) que desenvolupa una extraordinària tasca preventiva i d´ajuda a malalts de càncer a la ciutat. La voluntat tant de Diari de Terrassa com de la pròpia Associació Mitja Marató de Terrassa és mantenir la col·laboració perquè en lo successiu la cursa sempre porti el nom de Cursa de les Dones-Diari de Terrassa i perpetuar en lo possible aquest vincle del Diari amb l´esport femení de la ciutat a través d´aquesta prova.