Los colegios en Terrassa se mantendrán abiertos hasta las ocho

La Taula pel Si ha resuelto no alterar el horario previsto para la votación del referéndum en los colegios electorales de Terrassa, donde se podrá continuar votando hasta las 8 de la tarde. A una hora del cierre de los puntos de votación la afluencia de electores es desigual en la ciudad, donde en puntos como la escuela El Vallès la afluencia de votantes es intensa a última hora, mientras en otros como el Casal d'Avis de Can Boada o en Lanaspa el flujo de electores ha descendido considerablemente.

Hasta el momento, la jornada se ha desarrollado sin incidentes en la ciudad, dónde el rumor de cargas policiales inminentes no ha cesado durante todo el día. En el IES Montserrat Roig, durante la tarde han saltado varias alarmas por la presencia de agentes de paisano que han tensionado puntualmente el ambiente.