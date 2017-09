El acto pro democracia desborda el Torrent de les Bruixes

En forma de "espacio de conversación, porque hablamos de porqué hemos de votar, y de porqué hablamos de democracia", se ha desarrollado este mediodia el acto en Terrassa de "Crida per la democràcia". Ante un numeroso público, que llenaba absolutamente el Torrent de les Bruixes y zonas colindantes del Parc de Vallparadís, el economista Arcadi Oliveres, la escritora y feminista Bel Olid y Ismael Peña, profesor de derecho de la UOC y miembro de la junta de Òmnium (en substitución de presidente, Jordi Cuixart) , han debatido las preguntas que les planteaba la presentadora, y algunas de los asistentes; sobre la situación que estamos viviendo, el voto, el proceso constitucional de seis meses que se pondrá en marcha si triunfa el sí en el referéndum o cómo sería la República catalana. "Estamos en un momento de ejercicio de la libertad y de camino hacia la liberación, y tengo la impresión que lo conseguiremos", ha afirmado Oliveres. "El derecho a la autodeterminación es legítimo. El borrador de la Constitución española de 1978 incluía el derecho a la autodeterminació de todos los pueblos de España, hasta que llegó un señor vestido de militar con un sobre en el que se decía que la unidad de España no se podía cuestionar". "Si sale el sí y ganamos la independencia, nos sentiremos más fuertes y más libres", ha dicho Olid, "y no hemos de olvidar que las minorías han de tener sus derechos, los casos de corrupción, el rescate de los bancos con millones de todos que nunca se devolverán, o la empresa que provocó terremotos con sus prospecciones y que el Gobierno ha indemnizado".