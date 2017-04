Keanu Reeves, indestructible

"John Wick: pacto de sangre", de Chad Stahelski, es un violento thriller de acción protagonizado por un asesino a sueldo presionado por la Camorra para que mate a una persona a la que él no quiere matar. La cosa arranca de tal forma que no sabes si la película ya ha empezado o si te están pasando un tráiler de "Fast & furious 9". Cuando han destrozado todos los coches de Nueva York (y parte del extranjero), aparece el protagonista y enseguida descubrimos que es indestructible: le atropellan unas quinientas veces y le disparan unas tres mil y él tan pancho, librándose de sus enemigos de dos en dos, de tres en tres y de cuatro en cuatro, como Uma Thurman en "Kill Bill" pero vestido con más sobriedad. No es el único "homenaje": lo de Laurence Fishburne y la paloma está sacado de "Blade Runner" y la elaborada secuencia del laberinto de espejos, la mejor del film, es una versión larga y psicodélica del clímax de "La dama de Shanghai" de Orson Welles. Por lo demás, la película es tan increíble y delirante en el plano argumental como atractiva en su aspecto visual y además de la ya citada secuencia del laberinto cuenta con otros momentos memorables como el suicidio de uno de los personajes en un decorado romano digno de "La gran belleza" o el encuentro de Wick con un supuesto sumiller que al final resulta que no es precisamente vino lo que sirve. Por lo que respecta al reparto, Keanu Reeves hace lo que se le da mejor, es decir, no sonreír ni cambiar de cara ni aunque le maten, no sea que alguien se confunda y crea que el chico sabe actuar. La interpretación la ponen Riccardo Scamarcio e Ian McShane, mientras que Laurence Fishburne, John Leguizamo y Franco Nero simplemente pasaban por allí y se ve que entraron a saludar. La curiosidad es que se trata de una secuela de un film que en nuestro país nunca llegó a estrenarse y sólo se vio (en versión muy reducida) en televisión. Intérpretes: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Claudia Gerini. (Cinesa).

"Stefan Zweig: adiós a Europa", de Maria Schrader, es un interesante film que reconstruye los últimos años de la vida del escritor del título, cuando se dedicó a viajar por toda América, pero sobre todo por Brasil, tras huir de la Alemania nazi. No se trata de un biopic convencional sino de una sucesión de episodios destinados por una parte a intentar promover el interés del público en el personaje y, por otra, a reflexionar sobre lo que significa tener que abandonar tu país y buscar cobijo en otra parte, lo que lo convierte en un film muy actual aunque lo que cuenta pasó hace ochenta años y aunque Zweig, al ser famoso, no tuvo que afrontar tantos obstáculos como los refugiados del siglo XXI. Además, la película está bien interpretada, rodada en unos parajes atractivos e incluso cuenta con algún toque inesperado de humor, como el de la orquesta de pueblo que destroza "El Danubio azul". Ha ganado varios premios en Alemania y Austria y representó a éste último país en la pasada edición de los Oscar. La anécdota es que aunque transcurre en América, se rodó en África, en concreto en Sâo Tomé. Intérpretes: Josef Hader, Aenne Schwarz, Barbara Sukowa, Nahuel Pérez Biscayart. (Cinesa).

"Els superherois"/ "Los superhéroes", de Kyung Ho Lee y Wonjae Lee, es una película coreana de dibujos animados dirigida al público infantil y preadolescente. Está ambientada en un futuro próximo en un parque temático y protagonizada por superhéroes y robots. La distribuidora no ha hecho pase de prensa pero en otros países en los que ya se ha estrenado (o editado en DVD) las críticas han sido dispares. Aunque la calidad de la animación ha quedado, en general, fuera de duda, el guion ha sido acusado por los moralistas de no contener mensajes ni personajes positivos y ejemplares y de abusar un poco de la violencia, mientras que las feministas han considerado que perpetúa los estereotipos machistas de siempre. Dibujos animados. (Cinesa, en catalán y castellano).

"A fondo", de Nicolas Benamou, es una parodia de "Speed" pero también una burla de las típicas comedias familiares, de producción francesa aunque rodada en su mayor parte en Macedonia. Gira en torno a una familia atrapada en un coche sin frenos. La crítica francesa la elogió desde el punto de vista técnico –se rodó con coches de verdad, en autopistas auténticas– pero se mostró mucho más reticente en lo que se refiere a los personajes, los diálogos, el humor y las situaciones, calificados de vulgares. Los actores recibieron críticas dispares. Intérpretes: José García, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Stylane Lecaille, Josephine Callies, Charlotte Gabris. (Cinesa).

"Amar", "opera prima" de Esteban Crespo, es una versión larga de un corto de 2006 del mismo director y cuenta la historia agridulce de un primer amor entre adolescentes. Está rodada con elegancia pero no explica nada nuevo ni original, por lo que resulta bastante aburridilla. Sólo tiene una situación, la de la falsa denuncia, que, aunque es muy "friki", hace reír porque no te lo esperas. De todos modos, la mayor sorpresa del film es ver a Natalia Tena, que hace cuatro días estaba haciendo de adolescente en las películas de Harry Potter, encarnando aquí a una madre cuarentona, no se lo cree nadie. Intérpretes: María Pedraza, Pol Monen, Natalia Tena, Nacho Fresneda, Gustavo Salmerón, Antonio Valero, Marta Belenguer, Juli Mira, Celso Bugallo. (Cinesa).

"Oasis: Supersonic", de Mat Whitecross, es un premiado documental británico que analiza la historia y el legado de la banda de rock Oasis. Contiene imágenes de archivo inéditas y abundantes testimonios "en off" que desvelan datos poco conocidos, como los malos tratos que los hermanos Gallagher sufrieron de pequeños, todo ello montado y estructurado de forma ágil y fluida. La curiosidad es que Noel y Liam Gallagher, los líderes del grupo, actualmente peleados, exigieron grabar sus intervenciones en el film por separado. Documental musical. (Filmoteca, Club Catalunya, miércoles noche, VOSE).