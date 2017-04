Torrijas, postres "celestials"

Cruixents, esponjoses, dolcíssimes i nutritives. Les torrijas són les postres més tradicionals i populars de la Setmana Santa que no poden faltar a taula com a deliciós complement de qualsevol àpat festiu. Per esmorzar o berenar són un plat de rebosteria molt complet.

Aquests dies, és fàcil trobar aquest producte a les pastisseries de qualsevol ciutat de la península. Al País Basc es coneixen per "torrejas" o "tostades" i a pobles de La Rioja i l´Aragó es consumeixen per sant Josep.

Unes delícies de sabor "celestial", dignes dels més llaminers, amb una recepta fàcil de fer que està en plena renovació.

Per degustar-les a casa diversos xefs ens ofereixen les seves propostes, recollides per Efe. Andrea Carucci, presidenta de l´associació de GastroBloggers i especialista en gastronomia, exposa la seva recepta "sense filtres i sense gluten" al seu blog jazminycanela.com. La seva proposta alternativa "sana" consisteix a utilitzar ingredients com pa ecològic integral, llet d´avellanes i de civada, sucre de coco, dos ous i cotna de llimona i de taronja, a més de canyella en branca i en pols.

Altres "blogers" experts en cuina que també han revisat la recepta d´aquest dolç típic espanyol són Virginia García i Lucía Martínez. Al seu llibre "Cocina vegana" proposen com a alternativa elaborar les populars rostes de santa Teresa sense ous ni làctics. Pa, llet de soja, pell de llimona, canyella, farina de cigrons, oli i vinagre són els ingredients d´aquestes rostes.

Per la seva banda, el xef pastisser de Mamá Framboise, Alejandro Montes, també s´endinsa en l´experiència de la rebosteria més religiosa amb unes torrijas diferents. Les elabora amb pa de brioix de mantega en dues versions: de vainilla i de xocolata, amb ingredients 100% naturals, "sense additius, ni conservants químics". Una "suau i esponjosa" reinterpretació de les rostes que, a més, incorpora el toc especial d´aquest pastisser que va ensenyar a l´actor Miguel Ángel Muñoz a fer les postres del menú guanyador del concurs "Master Celebrity": "milfulls de cheesecake tropical".

Si no has sucumbit a aquestes receptes, t´atreveixes amb una torrija caramel·litzada amb gelat de xufa? L´èxit també està a ser diferent.