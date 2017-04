Consells per viatjar per Setmana Santa

Consells per viatjar per Setmana Santa

Les vacances de Setmana Santa provocaran 14,8 milions de desplaçaments, gairebé 300.000 més que l´any passat, segons les previsions de la Direcció General de Trànsit (DGT). El dispositiu especial de trànsit es va activar divendres passat, 7 d´abril, i es mantindrà actiu fins a la mitjanit del dilluns 17.

Tot i que l´operatiu es desenvolupa en deu dies i mig, Trànsit l´ha dividit en dues fases, que coincideixen amb els dies de major nombre de desplaçaments. La primera fase, ja superada, va començar a les tres del migdia de divendres passat i va acabar la mitjanit del diumenge 9.

La segona, més important per volum de moviment, comença a partir del dimecres 12 d´abril, excepte aquí a Catalunya, que comença avui, dijous.

Amb aquests gairebé 15 milions de desplaçaments, la DGT anuncia que vigilarà especialment el consum d´alcohol i drogues al volant, el compliment de les velocitats límit i l´ús del cinturó de seguretat. En el punt de mira d´aquest organisme també estaran les carreteres secundàries que es controlaran per terra i per aire, amb els dotze helicòpters de la DGT, dels quals vuit estan equipats amb el radar Pegasus. D´altra banda, i amb l´objectiu de reduir accidents i tenir el cotxe llest per al viatge, l´organisme ha recordat la importància d´un correcte manteniment del vehicle.

PNEUMÀTICS

Abans de l´inici de cada trajecte o cada 20.000 quilòmetres, es recomana comprovar l´estat de les rodes i mesurar-ne la pressió. A més, cal substituir-les quan el dibuix de la goma sigui inferior a 1,6 mm o si s´aprecien deformacions, cops o un desgast irregular. També cal tenir en compte l´alineació dels pneumàtics, ja que afecta elements de direcció i suspensió i fa que es consumeixi més o que el cotxe es desviï de la seva trajectòria.

LÍQUID REFRIGERANT

És un altre dels elements a revisar abans d´un viatge, per evitar que s´escalfi el motor, sobretot arran del canvi de temperatures que es poden donar en alguns punts d´Espanya durant aquestes dates.

SISTEMA DE FRENADA

S´aconsella controlar l´estat de les pastilles de fre cada 10.000 quilòmetres, el líquid de frens i substituir-lo quan la temperatura d´ebullició sigui inferior a l´establerta per la marca. Altres aspectes a revisar són els llums, la bateria, la suspensió i els eixugaparabrises.

CONTROLS

La velocitat és el principal motiu de la sinistralitat viària, la gravetat d´aquesta i el grau de les lesions en les víctimes. Per això, la DGT intensificarà els exàmens d´alcohol i drogues combinats amb la conducció i vigilarà el compliment dels límits de velocitat i l´ús del cinturó de seguretat.

EMBUSSOS

Aquestes dates són unes en les quals més vehicles coincideixen a la carretera, així que són habituals les retencions i embussos. Per fer el trajecte més fàcil, Trànsit ha donat diversos consells per preparar el viatge, com per exemple a quina hora és millor sortir; les rutes alternatives; com comportar-se si la retenció és inevitable, o com circular per carrils addicionals.

ALTRES

És important també planificar el viatge abans de llançar-se a la carretera, ja que així es poden evitar els moments de més congestió o les carreteres amb més vehicles. També és necessari descansar cada dues hores (o cada 150 quilòmetres) i evitar viatjar durant la nit, ja que la visibilitat es redueix de manera notable i el cansament afecta la conducció.