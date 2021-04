Llentiscle, pinyes, bolets, boix grèvol, llenya...

Joan Roma i Cunill

22.04.2021 | 04:00

La natura és molt generosa a l'hora de produir tota mena de productes que poden tenir múltiples destins. La varietat va en funció de l'alçada, el tipus de vegetació, el manteniment, l'existència de fauna, etc. Catalunya té zones totalment urbanitzades i un ampli rerepaís, cobert de vegetació. Fins i tot ha augmentat, degut a l'abandonament de centenars de finques agrícoles que han estat ocupades per zones forestals, fins a esdevenir un problema aquesta ocupació, en cas d'incendis forestals. No troben zones intermèdies que parin el foc. Un altre dia en parlarem.Avui, em vull referir a un dels problemes que produeix la privacitat de la majoria de finques...