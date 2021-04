Demà, festa grossa Demà, festa grossa

Josep Ballbè i Urrit

22.04.2021 | 04:00

Celebrarem Sant Jordi. Fa molts anys que la tradició és arrelada pels nostres verals. El fet dels llibres i roses esdevé un costum encisador per a altres cultures del planeta. Després que la Covid ens ho prengués l'any passat, en tenim força ganes de sortir al carrer. La llegenda diu que sant Jordi matà el drac. De la sang en brollà una rosa, que el cavaller regalà a la princesa. Partint d'ací, fa més de 70 anys que l'escriptor valencià Vicent Clavel suggeria l'aniversari de la mort de Cervantes com a dia dedicat al llibre: una forma de difondre la lectura. Com a eina de creixement, adquisició de coneixements i potenciació de valors. Amb els...