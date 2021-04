La vida és somni La vida és somni

La vida és somni

Josep Ballbè i Urrit

21.04.2021 | 04:00

Tothom coneix aquesta obra d'en Pedro Calderón de la Barca? El tema rodola als volts de la llibertat de l'home per modular la pròpia vida, defugint deixar-ho tot a mans del destí. Qui mai no se n'ha fixat algun? Sense grans reptes, no s'assoleixen fites engrescadores. És ací que trobo genial un pensament del dramaturg Oscar Wilde: "Un mapa del món que no l'inclogui no val la pena de mirar. La utopia és l'únic país en què la humanitat sempre està aterrant". Després que fa més d'un any que ens trobem tenallats per la pandèmia de la Covid-19, tots hem d'enarborar aquest penó amb rauxa. No fiant-ho pas tot només a la...