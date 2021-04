Jubilació anticipada Jubilació anticipada

Joan Carles Folia Torres

21.04.2021 | 04:00

Encara hi ha persones en el món que continuen pensant que són els polítics els que s'encarreguen de governar els fils dels grans avatars que regulen les nostres vides. No s'han adonat que la gesticulació política serveix d'extraordinària cortina de fum per a aquells que des de la seva posició econòmica prenen les grans decisions de cap a on ha de girar el nostre planeta més enllà de la posada en escena que presidents, ministres i altres actors que el ball diplomàtic ens ofereix des de l'aparador que el seu càrrec els proporciona. Darrera de tota aquesta quincalla de mandataris es troben els veritables senyors del món, els que tallen el...