Editorial

20.04.2021 | 04:00

Víctor Gutiérrez és el nom del cap de setmana. És un jugador de waterpolo del Club Natació Terrassa, que no ha estat rellevant per la destacada victòria del seu equip davant del Club Natació Sabadell, sinó per haver estat víctima d'un atac homòfob per part d'un rival. Sabem que els partits de qualsevol esport de l'elit -com la Divisió d'Honor de waterpolo- es disputen sota molta tensió. Sabem que un enfrontament entre equips de les dues cocapitals de qualsevol disciplina incita a una rivalitat màxima, sigui en la categoria que sigui. Sabem que la provocació i sovint el "trash talking" -com s'anomena a l'NBA- formen part del joc. Però ja n'hi ha prou.

Fa unes setmanes, un jugador del València Diakhaby acusava un altre del Cadis d'insults racistes, que de tant en tant omplen els camps de futbol. Ara ha estat Víctor Gutiérrez qui ha aixecat la veu per fer públic que Nemanja Ubovic li havia dit "maricón". El boia madrileny del CN Terrassa va decidir denunciar-ho públicament. És una reacció exemplar amb la qual vol posar fi a totes aquestes actituds, que no tenen cabuda ni a l'esport ni a la societat. Actes valents com els del waterpolista han de servir per liderar una resposta a l'homofòbia. Ajuda que el club d'Ubovic, el Club Natació Sabadell, no només hagi lamentat i condemnat els fets, sinó que hagi apartat el seu jugador fins que es tanqui l'expedient informatiu. En tot cas, no es poden deixar passar aquestes situacions.

Joc net

"Sant Jordi era de Terrassa i el drac, de Sabadell". Aquesta és una altra frase provocativa però amb molt humor. L'entitat sabadellenca Pura Ceba va obrir el joc amb la publicació del llibre "Recull complet del pensament il·lustrat terrassenc". Ara, el projecte AmbOrgull ha utilitzat aquesta frase per dissenyar punts de llibre que regalaran en la Diada de Sant Jordi. L'objectiu és donar suport al comerç local. Es tracta de fomentar la rivalitat entre les dues ciutats d'una manera creativa i enginyosa i, a sobre, amb la intenció que sigui beneficiós per a tothom.