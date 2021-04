La Terrassa post-Covid La Terrassa post-Covid

Xavier Marcet

17.04.2021 | 04:00

Encara queda. Veiem la llum però encara és molt dèbil. Intuïm el final cap a la tardor o l'hivern. Tot plegat haurà estat molt llarg. I comença a ser lícit preguntar-se per la ciutat i l'impacte que hi deixarà la Covid. És aviat per veure si Terrassa surt més perjudicada de la pandèmia que altres ciutats. No hi veig el motiu. La Covid haurà accelerat alguns problemes que ja teníem. La Terrassa de 2021 és més feble. La Covid encara fa estralls. No hi ha dia que no sapiguem d'algú que ho passa malament. La majoria creuem els dits i tirem endavant amb prudència. Ha mort molta gent, especialment ha mort molta gent gran. El...