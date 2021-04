Qui escup a Terrassa, a Sabadell li cau Qui escup a Terrassa, a Sabadell li cau

Salvador Cardús i Ros

17.04.2021 | 04:00

A molt temps -no sabria dir quin any en concret, potser a finals dels seixanta o principis dels setanta- es va fer famosa la correcció que uns terrassencs van fer en una tanca publicitària sabadellenca. La tanca deia: "Sabadell, la ciudad más lanera del mundo". I amb sentit de l'humor, però també suggerint una suposada característica del tarannà sabadellenc, els terrassencs la van esmenar convertint-la en "Sabadell, la ciudad más pavera del mundo". No tinc notícia de si la tanca publicitària es va repintar una altra vegada, o si la van retirar definitivament La rivalitat entre ciutats properes i similars és una constant aquí i arreu...