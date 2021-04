La prima de risc La prima de risc

Josep Ballbè i Urrit

17.04.2021 | 04:00

O fa gaires mesos, qui no recorda la tabarra d'aquest mot -a totes hores- als programes informatius dels canals audiovisuals? De sobte, per art d'encantament, va passar a millor vida. La classe política tenia la població atemorida, bo i anunciant una mena d'"apocalipsi". Arribo a malpensar que, fins i tot, es van quedar curts€ Ningú no va preveure el terrabastall derivat de la Covid. Sense voler pas cridar el mal temps, ens costarà anys i panys refer tot allò que s'ha malmès. Em pregunto si, d'ací a quatre dies, ens començaran a entabanar amb altres "conills" trets de l'aixella. Com ara, potser, l'Ebitda. A tall de resum, heus ací una mínima...