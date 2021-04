És justícia de gènere És justícia de gènere

És justícia de gènere

Pep Forn

17.04.2021 | 04:00

A pocs dies vam celebrar el segon Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia que us convido a veure en diferit a través del Canal You Tube de l'Ajuntament de Terrassa. I convido especialment els homes i les persones joves perquè tenim molta feina a fer i l'hem de fer entre totes i tots. Hem de fer pedagogia, perquè els estereotips i rols de gènere són una construcció social i perquè l'educació és fonamental per realitzar un canvi sociocultural en l'elecció d'estudis tecnològics i en tots els àmbits de la vida. Us recomano especialment la conferència «La perspectiva de gènere en la docència de la física»,...