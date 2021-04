Capital del circ

Editorial

17.04.2021

Terrassa capitaneja avui el Dia Mundial del Circ que va ser instaurat el tercer dissabte del mes d'abril per la Federation Mondiale du Cirque. Parlar de circ a la ciutat és parlar del Tub d'Assaig 7,70, una entitat que va néixer l'any 2007 impulsada per membres de companyies del gènere artístic per promocionar el circ a través de l'exhibició, producció i formació. I també fa residències de companyies que necessiten espais per desenvolupar creacions.

L'entitat estarà en el punt de mira de tot Catalunya perquè li han confiat la lectura del manifest reivindicatiu per part de la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya, la XECC. Molt s'ha parlat de la situació de la cultura en l'últim any. I el circ com a part d'aquest sector també ha viscut un increment de la precarietat que està vivint el sector a causa de la pandèmia i la manca de cura i atenció. Cal valorar el treball i l'esforç dels professionals d'aquesta art escènica en què el risc és imprescindible. Amb tot, ni la manca d'ajudes dels governs ni la crisi sanitària han desanimat el sector. A Terrassa, Tub d'Assaig 7,70 és un referent com ho són altres entitats de la ciutat en els seus àmbits. Per tant, tal com demanem suport per a la cultura popular -el teatre, el cinema-, també en reclamem per al circ, que fa molts anys que està arrelat a la ciutat. Terrassa és capital catalana del circ.

Fa uns dies vèiem la creació de l'Arc Metropolità, una nova entitat formada per Terrassa i altres vuit municipis més que volien tenir veu pròpia i mirar cara a cara Barcelona. En aquesta entitat també hi serà present l'Ajuntament de Sabadell. I és que les dues cocapitals del Vallès Occidental són la tercera i la cinquena en nombre d'habitants, i a més tenen una incidència econòmica i social prou rellevant com per poder influir en la presa de decisions sobre els eixos centrals del territori com les infraestructures o les mesures mediambientals que s'apliquin. Aquesta col·laboració en l'àmbit comarcal també s'ha vist en la presentació dels projectes per rebre els fons Next Generation de la Unió Europea. Una d'aquestes iniciatives que es presentaran és la transformació de l'entorn de la carretera N-150. S'ha anomenat Parc Vallès Circular i vol ser un revulsiu per a la zona.

Ahir els representants de les diferents institucions vallesanes van escenificar aquesta intenció de treball plegats i van mostrar el seu compromís amb el projecte. S'ha de valorar, doncs, la capacitat que s'està tenint per deixar de banda la competitivitat entre les dues cocapitals -per a certs temes- i aconseguir un front comú per defensar un territori que pot ser molt potent. I ara és el millor moment per demostrar-ho i accelerar la recuperació del Vallès.