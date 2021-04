Quin embull!

Josep Ballbè i Urrit

16.04.2021 | 04:00

MB poc ull, tothom s'adona que la política actual del nostre país ve a resumir-se en el mot del títol. De dalt a baix. Per activa i per passiva. Sent un mot poc conegut, aclariré la seva traducció a l'idioma d'en Cervantes: "maraña". En fer aquesta afirmació tan punyent, més d'un m'etiquetarà com a destraler. Vull, però, matisar-ho sense massa rull. Altrament se'm podria mal interpretar. Tant la coalició que mana a Madrid (PSOE-Podemos) com la del Principat (ERC-Junts) ens transmeten la flaire d'un matrimoni malavingut. Amb un full de ruta on cada soci va a pas canviat. Fent per conrear jull -quan l'altre bada- al camp veí. La...