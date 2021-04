Sant Telm Sant Telm

Sant Telm

Josep Ballbè i Urrit

15.04.2021 | 04:00

A dies que no tibo del santoral del calendari. Fidel al mestratge d'en Salvador Alsius -als albors de TV3- avui parlaré d'aquest sant palentí. Tinc un gran amic d'aquell terrer i recordo -amb estima- el meu pas per aquells verals, l'any 2012, fent el Camí de sant Jaume. D'alguna manera em ve de gust dedicar-li aquesta columna€ Unes planes infinites, un sol penetrant, una terra eixuta però una gent molt austera, pencaire, acollidora i de fiar. El sant nasqué l'any 1185, sent educat per un parent canonge. Tot seguit ingressà a la universitat de la capital de província, per ampliar els seus estudis. Tanmateix, vivia opíparament i luxosa€ Fins que, en un fet que em recorda la...