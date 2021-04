Tenir veu pròpia

Editorial

14.04.2021 | 04:00

Nou municipis de la segona corona de Barcelona –amb Terrassa al capdavant– han constituït una aliança estratègica per tenir una veu pròpia a la regió de Barcelona. Juntament amb la cocapital vallesana, Sabadell i Rubí (Vallès Occidental), Mataró (Maresme), Martorell (Baix Llobregat Nord), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Granollers i Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) van signar ahir, dimarts, la declaració de Martorell en què s'emplaça Barcelona i la seva àrea metropolitana (AMB) a asseure's per debatre les polítiques que afecten la segona corona metropolitana. Es constitueix així l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità.

Els municipis volen incidir en les polítiques metropolitanes: exigeixen l'execució del Pla Territorial Metropolità (PTMB), tenir veu en el Pla de Rodalies i el sistema de tarifació del transport públic. Així mateix, es vol configurar una estratègia conjunta en la lluita contra el canvi climàtic, desenvolupar un pla d'habitatge i un pla industrial adaptat als temps actuals.

Amb la força de pràcticament 900.000 persones –i un àmbit d'influència de 3,9 milions, el 40% de Catalunya, si s'hi afegeixen els municipis propers–, es vol configurar la metròpoli dels cinc milions. L'entitat estarà en funcionament abans de l'estiu i està oberta a tots els municipis de més de 25.000 habitants.

El debat sobre el paper de l'anomenada segona corona metropolitana es remunta als anys noranta, quan es va ampliar l'AMB i se la va dotar de noves competències.

Des d'aleshores, els municipis que van quedar-ne fora també s'han sentit exclosos de l'elaboració de les polítiques d'infraestructures, mobilitat, empresarials i de sostenibilitat.

En aquest sentit, totes les ciutats signants coincideixen: la constitució de l'Arc Metropolità és la conseqüència directa de la política centralista que prioritza Barcelona.

I és que més enllà de Barcelona hi ha vida. Si se supera el debat sobre quin ha de ser el tipus de governança d'aquesta àrea, regió o corona, està clar que els municipis que la integren tenen suficient força i entitat per liderar-la. Per tant, no ens podem quedar al marge de les decisions clau del país com les infraestructures, l'economia o l'habitatge. Hem de tenir una influència directa.