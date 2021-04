Les essències volàtils Les essències volàtils

Les essències volàtils

Núria Salán Ballesteros

14.04.2021 | 04:00

Tot just hem finalitzat el 2n congrés de Dones, Ciència i Tecnologia, WSCITECH21, i ens hem quedat amb ganes de més, per això ja comencem a mirar cap al WSCITECH23, i entremig hi haurà la jornada, el març de 2022, de manera que ens mantindrem en actualitat i activitat. En aquesta edició WSCITECH21, ha quedat clar que tenim la percepció d'haver avançat i haver aconseguit algunes fites, però que encara queda feina (molta!) per fer. Així, actualment hi ha una profusió d'activitats que reclamen que les dones tinguem el reconeixement i visibilitat que mereixem, juntament amb els homes que també s'ho mereixen, per descomptat. Però encara veiem que...