Un sol cor i una sola ànima Un sol cor i una sola ànima

Josep Àngel Saiz Meneses

13.04.2021 | 04:00

EM celebrat la Setmana Santa de 2021, assistint als temples amb un terç de l'aforament, tal com estava permès. Amb el diumenge de resurrecció ha començat un nou temps pasqual en el qual som cridats a viure l'esperança amb les actituds pròpies de la nova vida en Crist, en la seva dimensió personal i comunitària. La primera lectura de la missa d'aquest diumenge explica com "la multitud dels germans tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei del tots" (Fets 4, 32). La imatge que descriu el llibre dels "Fets dels apòstols" és d'una unitat tan...