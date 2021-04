Dimarts i tretze Dimarts i tretze

Dimarts i tretze

Josep Ballbè i Urrit

13.04.2021 | 04:00

la Grècia antiga i en alguns països americans on parlen espanyol, aquesta data porta malastrugança. Mart era el déu romà de la guerra. Com a tal, el dimarts venia regulat pel planeta vermell (símbol de sang i destrucció). Si hi afegim la teoria que un dia com aquest va esclatar el garbuix de llengües de la Torre de Babel, està tot dit. La superstició està garantida. Els qui maneguen l'horòscop, el tarot, els somnis i tot aquest entrellat -de tot plegat- en diuen un pou. A partir d'ací, els paremiòlegs han tirat pel dret i l'allau d'adagis fa més que patxoca: "Dimarts i divendres, dies de males cendres / el dimarts és borni i...