El vailet

Josep Ballbè i Urrit

10.04.2021 | 04:00

"The kid" és el títol d'una pel·lícula muda ianqui, escrita, dirigida i produïda pel gran Charles Chaplin. Justament ara, es compleixen cent anys de l'estrena. Conserva, però, tot el seu sentit i actualitat. Edna, la protagonista (mare soltera), dóna a llum un fill no desitjat. Amb molt de dolor per la seva part, decideix deixar-lo dins de l'elegant vehicle d'una família acabalada. Hi adjunta, alhora, una nota -a la seva butxaqueta- on els demana que se'n facin càrrec. Passa, però, que uns delinqüents roben el cotxe i abandonen el nadó al xamfrà d'un barri marginal. És allí on el rodamón d'en Xarlot -joliu i despreocupat-...