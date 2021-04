Regidors supramunicipals electes Regidors supramunicipals electes

Regidors supramunicipals electes

Manel Larrosa

09.04.2021 | 04:00

Els ajuntaments abjuren de tota política supramunicipal. Aquesta és una dura realitat. Podem tenir vint mil ciutadans que treballen fora del municipi i la manca de consideració a la seva problemàtica és completa per part del nostre Ajuntament i norma general de tots els municipis. El cas es reafirma amb consells comarcals i diputacions, amb elecció indirecta, que són canongies que no assumeixen cap risc de política comarcal i regional solvent. I llavors què fem? -doncs, caldrien regidors supramunicipals directament electes, representants a escala comarcal i/o regional per a funcions estrictament supramunicipals, que són moltes i desateses: mobilitat, polígons...