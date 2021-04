Una oportunitat de futur Una oportunitat de futur

09.04.2021 | 04:00

Els fons Next Generation són un instrument aprovat el 21 de juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea, reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la Covid-19, i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Aquests fons suposen una oportunitat de finançament extraordinària i sense precedents per als territoris, que pot tenir un impacte important en les futures generacions. Terrassa concorre als fons europeus Next Generation amb dos projectes en els àmbits de l'audiovisual i de la mobilitat. La ciutat va a la...