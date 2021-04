La por als patinets La por als patinets

Josep Ballbè i Urrit

09.04.2021 | 04:00

Escric just dues setmanes després que un d'aquests estris hagi atropellat violentament un amic meu. Encara segueix a la UCI i el seu pronòstic és reservat. Malgrat que ja vaig tocar el tema no fa gaire mesos, em sento impel·lit a tornar-hi. Em permeto recordar que el proppassat 14 de febrer s'esqueia el cinquè aniversari de la mort de Muriel Casals, atropellada per una bicicleta. No pretenc posar al mateix sac els dos vehicles referits. Entenc, però, que reforçaré arguments i conceptes. El desplaçament en vehicles de mobilitat personal es va quadruplicar en el període comprès entre 2017 i 2019. Malgrat que tan sols suposa un 0,4% del total, l'AMB planteja normes...