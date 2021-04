Saber-ne un niu Saber-ne un niu

Josep Ballbè i Urrit

08.04.2021 | 04:00

La Covid-19 ha escapçat brutalment un munt de sectors. Qui ho havia de dir! És ara que toca arremangar-se i gruar de valent. Posant un exemple prou senzill -i sense voler ser punyent- et trobes amb un munt de tasques manuals (sovint poc qualificades), que tal vegada ho tindran més magre per sortir-se'n i aixecar el cap. És ací on s'escau plenament una dita del pare de la teoria de la relativitat. Referia això: "No sóc molt llest. Tan sols passa que em quedo durant força més temps treballant els problemes"€ La qual cosa estableix que, quan "un no sap quants dits té una mà", la cosa es complica. Les vies de sortida es redueixen...