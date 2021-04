Inexorable pèrdua de pagesos i ramaders Inexorable pèrdua de pagesos i ramaders

Joan Roma i Cunill

08.04.2021 | 04:00

Les recents eleccions per determinar la representació sindical, en el món pagès i ramader, han constatat un fet que els qui vivim en el món rural veiem any rere any. La inexorable pèrdua d'activitat agrària i ramadera, a tot el país.Si en les anteriors (2016) hi havia un cens de prop de 26.000, en aquestes s'havia baixat fins als 20.609. Una xifra baixíssima, indicadora de la manca de polítiques potents en defensa del món rural. Tots som conscients que la industrialització del país, amb el trasllat d'activitat del camp a la ciutat, comportaria la pèrdua de moltes explotacions agràries i ramaderes, però en algun moment aquest...