La lluita de tothom, ser antifeixista

CARLES CODINA. L'autor és professor de ciències socials d'ESO i batxillerat i coordinador pedagògic de l'IE Catalunya

07.04.2021 | 04:00

Els primers dies de Setmana Santa, aprofitant el descans que tenim el professorat, he aprofitat per passejar per les llibreries de Terrassa per començar a trobar idees de cara al Sant Jordi. Ha estat un plaer repassar les lleixes tranquil·lament i podent conversar amb els llibreters, especialment amb l'Àlvar de la Temerària, que tenia un munt de caixes per obrir: "Com que fins fa pocs dies no sabíem si hi hauria Sant Jordi a l'abril ara hem de fer la feina de dos mesos en només un", es queixava alegrement el llibreter.Com a professor d'història i geografia de secundària tinc la tendència de passejar sempre per les seccions de ciències socials i, com que...