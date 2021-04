Estoïcisme Estoïcisme

josep ballbè i urrit

07.04.2021 | 04:00

Quan va començar aquest malson de la Covid-19, ningú no podia preveure que es perllongaria tant de temps. Tal com han anat les coses, és prou normal que la gent esgoti la paciència. Defugint la xerrameca buida i inútil dels dirigents, un mateix ha de fer per treure's les castanyes del foc€ És ací que em remunto al segle IV aC: hi havia una escola filosòfica liderada per Zenó. La seva teoria es basava en el control personal de fets, passions i coses que configuren la vida. Per assolir-ho, cal molt de coratge i seny. La fita s'emmarca tan sols a cercar la saviesa i la felicitat, sense afecció a la riquesa. Aquesta impertorbabilitat la definien amb el mot grec...