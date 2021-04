Editorial

Un any sense carrer

07.04.2021 | 04:00

Durant l'últim any s'ha parlat molt sobre les conseqüències que està tenint la pandèmia en la cultura. Teatres, cinemes, museus i sales d'exposicions han estat tancades o sota estrictes restriccions d'aforament. Certament, el sector cultural està penjant d'un fil a causa d'aquesta situació provocada pel coronavirus. De fet, recentment es va celebrar un concert del grup Love of Lesbian amb la presència de 5.000 persones a Barcelona per demostrar que la cultura és segura. No obstant això, hi ha una altra mena de cultura que està patint en silenci. Fa unes setmanes, els Minyons de Terrassa van ser els primers a aixecar la veu amb una encertada campanya per captar...