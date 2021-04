El vel de la ignorància El vel de la ignorància

El vel de la ignorància

Josep Ballbè i Urrit

06.04.2021 | 04:00

EL proppassat 21 de febrer, va fer cent anys del naixement del filòsof nord-americà John Rawls. Excatedràtic de la reconeguda Universitat de Harvard, fa 18 anys que ja no és entre nosaltres. La seva interessant bibliografia, però, ens permet no oblidar-lo. En un moment polític tan desmarxat com l'actual entenc com a bàsic tibar del concepte de filosofia política. Als Estats Units ja ho fan. De fet, s'hi fixen economistes, teòlegs i sociòlegs. A casa nostra, tanmateix, tot sembla "Can Seixanta". Aquest eix ens menarà a assolir allò que entenem per equilibri social. No podem plantejar-nos-el sense un règim jurídic ben perfilat. No...