Retorna l'esperança

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

06.04.2021 | 04:00

QUAN em disposava a escriure aquesta carta dominical, un cop decidit el títol, l'he posat a Google per comprovar quins continguts oferia la xarxa sobre aquest tema. Heus aquí els titulars dels diferents articles: "La vacuna torna a portar l'esperança a les residències": la immunització apareix com la llum al final del túnel negre per als centres de persones grans. "Torna l'esperança": la premsa catalana destaca d'una banda el triomf vital del Barça sobre el Getafe dissabte al Camp Nou i de l'altra ressalta el sofriment per portar endavant el partit. "L'esperança torna a Yarmouk": els serveis de l'Agència de Nacions Unides per als refugiats...