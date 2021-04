Aquest sentiment d'invisibilitat de l'autisme Aquest sentiment d'invisibilitat de l'autisme

Mónica Polo, regidora de Capacitats Diverses a l'Ajuntament de Terrassa

01.04.2021 | 04:00

DONCS jo visc en aquests universos. Et saludo, més enllà de la vora meravellosa del mar, des del país solitari, de pobres caminants sense meta, que busquen perpètuament, que no saben com trobar un veritable lloc de descans." Aquest text és un fragment d'un dels llibres publicats per Birger Sellin, un noi alemany que, abans dels 2 anys, va deixar de parlar i de comunicar-se de qualsevol altra manera, aïllant-se de tot i de tothom. Li van diagnosticar autisme i una disminució intel·lectual greu. Però el seu aïllament no era el que semblava, ja que als 18 anys va començar a escriure i tothom va descobrir que havia après a llegir amb 5 anys, que havia devorat...