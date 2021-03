El dret a disposar de la pròpia vida El dret a disposar de la pròpia vida

El dret a disposar de la pròpia vida

MARIA Teresa Rojas Pomar, llicenciada en dret i màster en bioètica

31.03.2021 | 04:00

EL 25 de març va ser publicada al BOE la Llei Orgànica 3/2021 de regulació de l'eutanàsia, donant resposta al debat obert pels àmbits mèdics, jurídics i bioètics. Eutanàsia, que significa "bona mort", es defineix com l'acte deliberat de posar fi a la vida d'una persona, per voluntat expressa de la pròpia persona i amb l'objectiu d'evitar un sofriment. Per tant, no es consideren eutanàsia uns actes indirectes o per omissió, com no adoptar tractaments per prolongar la vida ni interrompre tractaments ja instaurats, com tampoc aplicar fàrmacs que alleugen el sofriment, encara que accelerin la mort. L'eutanàsia sempre és un acte...