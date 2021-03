D'abril, un bo entre mil D'abril, un bo entre mil

D'abril, un bo entre mil

Josep Ballbè i Urrit

31.03.2021 | 04:00

VE'T ací que tenim refranys per triar i remenar referits a l'abril. Ja ens hem cruspit un "quartet" de l'any. En un any tan summament complicat arran de la pandèmia, ja aniria bé que el rerefons del títol quadrés a màxims. Sobretot en el sentit de començar a albirar una sortida a aquesta crisi tan descomunal. A veure si les vacunes fan per situar-ho tot a lloc. Dit altrament, "abril, abriló. De cada cent, un de bo. La vella que això deia en tenia cent un i no n'havia vist mai ni un". Com "bons amics i bons abrils, un d'entre mils". Concedim-nos, doncs, el benefici de l'excepció! "Abril i senyors, tots traïdors." El temps mai...