Consum de cultura catalana, en descens

Joan Roma i Cunill

31.03.2021 | 04:00

EN els darrers temps han aparegut diversos estudis i informes sobre un preocupant descens de l'ús de la llengua catalana, així com la desaparició d'entitats, associacions, clubs i altres instruments al servei del català. No em refereixo als temps de pandèmia sinó d'abans, i com a fenomen progressiu que posa la llengua en una difícil situació. Sense triomfalisme ni catastrofisme, hem de reconèixer la problemàtica de la cultura catalana, en els darrers anys i molt especialment en els anys del procés. Tots els qui hem dedicat uns anys a l'ensenyament d'idiomes, sabem que l'interès i la simpatia són essencials per a l'aprenentatge d'una llengua, i...