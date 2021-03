Terrassa, un gran destí de turisme cultural Terrassa, un gran destí de turisme cultural

Terrassa, un gran destí de turisme cultural

Salvador Cardús i Ros

27.03.2021 | 04:00

LLEGEIXO amb molta satisfacció que la regidoria liderada per Pep Forn ha preparat un pla de màrqueting per promoure turísticament i culturalment la ciutat. Encara que només puc parlar-ne a partir d'aquest primer tast informatiu, tinc la impressió que el pla està ben fonamentat i orientat. Efectivament, l'orgull de pertinença -tal com proposa Pep Forn- ha de ser la base de tota projecció de la ciutat. Primer, cal que els terrassencs coneguem la ciutat, que l'entenguem i que l'estimem. I, només així serà possible tota la resta. Perquè aquest sempre ha estat el principal obstacle de la ciutat: la manca d'autoreconeixement. Hem crescut massa...